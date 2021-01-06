Lost Place Schiefes Dorf ChinaJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 06.01.2021: Lost Place Schiefes Dorf China
50 Min.Folge vom 06.01.2021Ab 12
Mitten in China findet man schiefe Häuser, die von Stützbalken gehalten werden müssen. Die verlassene Stadt Beichuan ist kein gewöhnlicher Lost Place, denn sie ist die schiefste Stadt Chinas. Doch was ist hier passiert und warum wurde die Stadt vor knapp zehn Jahren fluchtartig verlassen? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
