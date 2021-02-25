Thema u. a.: Leben, einfach andersJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.02.2021: Thema u. a.: Leben, einfach anders
38 Min.Folge vom 25.02.2021Ab 12
Ein Auto als Zuhause? Im Alter von 30 Jahren in Rente gehen? Zwei junge Menschen in den USA leben anders als die meisten von uns: Nikki Davenport wohnt seit über einem Jahr in ihrem Kleinwagen. Nicht weil sie obdachlos ist - nein, ganz freiwillig. Tony dagegen hat so sparsam gelebt, dass er bereits mit 30 Jahren Millionär ist und nie wieder arbeiten muss. Welche Tipps und Tricks man sich von den beiden abschauen kann, hat "Galileo" für die Zuschauer:innen herausgefunden. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
