Galileo
Folge vom 12.01.2021: World-Changer Stickstoff
35 Min.Folge vom 12.01.2021Ab 12
Stickstoff hat die Landwirtschaft und die gesamte Welt nachhaltig verändert. Er ist der wichtigste Nährstoff für Pflanzen. Deshalb werden Stickstoffdünger auch weltweit eingesetzt und bereits 50 Prozent aller Lebensmittel mit seiner Hilfe hergestellt. Aber diese Anwendung hat auch dramatische Konsequenzen für die Umwelt. "Galileo" beschäftigt sich genauer mit dem World-Changer: Wie wurde der Stickstoffdünger erfunden? Und was macht er mit der Umwelt? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
