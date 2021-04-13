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Galileo

Thema u. a.: Chinas Stadt der Zukunft

ProSiebenFolge vom 13.04.2021
Thema u. a.: Chinas Stadt der Zukunft

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Galileo

Folge vom 13.04.2021: Thema u. a.: Chinas Stadt der Zukunft

48 Min.Folge vom 13.04.2021Ab 12

Im chinesischen Tianjin läuft quasi alles automatisch und nachhaltig: Die Straßen werden mit künstlicher Intelligenz gesteuert, Bänke sind mit Solarpanels ausgestattet und es gibt ein automatisches Recycle-System. Das Projekt ist Chinas Prototyp für die Stadt der Zukunft. "Galileo"-Reporterin Anne hat die Muster-Stadt besucht und erfahren, was wir davon lernen können. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

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