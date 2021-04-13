Thema u. a.: Chinas Stadt der ZukunftJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 13.04.2021: Thema u. a.: Chinas Stadt der Zukunft
48 Min.Folge vom 13.04.2021Ab 12
Im chinesischen Tianjin läuft quasi alles automatisch und nachhaltig: Die Straßen werden mit künstlicher Intelligenz gesteuert, Bänke sind mit Solarpanels ausgestattet und es gibt ein automatisches Recycle-System. Das Projekt ist Chinas Prototyp für die Stadt der Zukunft. "Galileo"-Reporterin Anne hat die Muster-Stadt besucht und erfahren, was wir davon lernen können. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen