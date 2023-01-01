Galileo
Thema u. a.: Fit und schlank zocken?
31 Min.Ab 12
Neujahrsvorsätze hat jede:r. Am beliebtesten ist aber dieser: Mehr Sport machen und damit ein paar Pfunde loswerden. Am besten wäre es, wenn es auch noch Spaß machen würde - die Idee: Fit werden Mithilfe von Videospielen! Karate, Tischtennis, Boxen - das Angebot ist groß. Kann man damit auch wirklich fit werden und zudem abnehmen? "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler hat mehrere Fitness-Games getestet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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