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Galileo

Thema u. a.: Fit und schlank zocken?

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Thema u. a.: Fit und schlank zocken?

31 Min.Ab 12

Neujahrsvorsätze hat jede:r. Am beliebtesten ist aber dieser: Mehr Sport machen und damit ein paar Pfunde loswerden. Am besten wäre es, wenn es auch noch Spaß machen würde - die Idee: Fit werden Mithilfe von Videospielen! Karate, Tischtennis, Boxen - das Angebot ist groß. Kann man damit auch wirklich fit werden und zudem abnehmen? "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler hat mehrere Fitness-Games getestet.

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