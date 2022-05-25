Thema u. a.: Was machen die bei ITER?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.05.2022: Thema u. a.: Was machen die bei ITER?
37 Min.Folge vom 25.05.2022Ab 12
Eine Megabaustelle soll all unsere Energieprobleme lösen. Seit 15 Jahren entsteht in Südfrankreich ITER, der größte Kernfusionsreaktor der Welt. Das Ziel der Forschenden: irgendwann auf der Erde Kernfusion nützlich machen zu können. "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler fährt hin und ist dabei, wenn eines der größten Bauteile millimetergenau eingesetzt wird.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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