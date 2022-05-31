Thema u. a.: Galileo fährt hin: Größte Eisdiele der Welt KubaJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 31.05.2022: Thema u. a.: Galileo fährt hin: Größte Eisdiele der Welt Kuba
37 Min.Folge vom 31.05.2022Ab 12
Wer hier ein Eis essen möchte, muss zuerst am Türsteher vorbei: Im Herzen Kubas befindet sich die größte Eisdiele der Welt, die Coppelia. Während vor der Türe unendlich lange Warteschlangen entstehen, wandern drinnen im Sekundentakt die Eisbecher über die Theke. Der Clou: Es gibt gerade einmal zwei oder drei Sorten zur Auswahl. "Galileo" hat die Eisdiele in Havanna besucht und herausgefunden, wie die Mitarbeiter:innen täglich ein halbes Fußballstation mit Eiscreme versorgen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen