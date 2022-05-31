Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Thema u. a.: Galileo fährt hin: Größte Eisdiele der Welt Kuba

ProSiebenFolge vom 31.05.2022
Thema u. a.: Galileo fährt hin: Größte Eisdiele der Welt Kuba

Thema u. a.: Galileo fährt hin: Größte Eisdiele der Welt KubaJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 31.05.2022: Thema u. a.: Galileo fährt hin: Größte Eisdiele der Welt Kuba

37 Min.Folge vom 31.05.2022Ab 12

Wer hier ein Eis essen möchte, muss zuerst am Türsteher vorbei: Im Herzen Kubas befindet sich die größte Eisdiele der Welt, die Coppelia. Während vor der Türe unendlich lange Warteschlangen entstehen, wandern drinnen im Sekundentakt die Eisbecher über die Theke. Der Clou: Es gibt gerade einmal zwei oder drei Sorten zur Auswahl. "Galileo" hat die Eisdiele in Havanna besucht und herausgefunden, wie die Mitarbeiter:innen täglich ein halbes Fußballstation mit Eiscreme versorgen.

Alle verfügbaren Folgen