Galileo
Thema u. a.: Quantentinternet
Die Revolution des Internets - nichts Geringeres plant der Physiker Kian van der Enden mit seinem Team. Seine Vision für die Zukunft des World Wide Web: das Quanteninternet! Dazu forscht das Team um den Physiker an Quantentechnologien, die es ermöglichen sollen, Daten abhörsicher und blitzschnell zu übertragen - mit Lichtgeschwindigkeit! Wie genau das funktioniert? "Galileo" war vor Ort, um es herauszufinden.
