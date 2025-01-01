Galileo
Thema u. a.: 5 Dinge Bali
26 Min.Ab 12
Bali: Bekannt ist die Insel vor allem für ihre paradiesischen Strände, die riesigen Reisterrassen und beeindruckende Tempelanlagen. Im Alltag der Einwohner:innen spielen aber auch weniger bekannte Dinge wie das Parutan Kayu, eine spezielle Reibe zur Herstellung von Kokosmilch, oder das Udeng, ein traditionelles Kopfband, eine essenzielle Rolle. Wie genau diese Gegenstände den Balines:innen das Leben erleichtern? "Galileo" verrät es und zeigt drei weitere Dinge ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen