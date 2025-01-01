Thema u. a.: Geheimnisvolles EdinburghJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Geheimnisvolles Edinburgh
51 Min.Ab 12
Als die Stadt Edinburgh mehr und mehr wächst und es an Platz mangelt, werden Kellerräume konstruiert: die Katakomben von Edinburgh. Sie wurden sie zum düsteren Zuhause der unteren Gesellschaftsklassen -Banditen und graue Gestalten haben hier ihr Unwesen und krude Machenschaften getrieben. Aber auch oberhalb der Erdoberfläche gab es schaurige Orte - und auch die haben bis heute kaum an Spannung eingebüßt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen