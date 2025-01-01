Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Thema u. a.: Moderne Tante-Emma-Läden





20 Min.Ab 12

Spät einkaufen - auch nach Feierabend. In der Stadt muss man sich keine Sorgen um einen leeren Kühlschrank machen. Auf dem Dorf sieht es da schon ganz anders aus. Doch durch die Idee, moderne Tante-Emma-Läden zu betreiben, können dort nun auch Workaholics früh morgens oder spät abends alles Nötige beschaffen - von Essen bis hin zu Kosmetik- und Hygieneartikeln. Und das fast ohne Mitarbeiter:innen, in eigenverantwortlicher Bezahlung.

