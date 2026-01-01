Galileo
Thema u. a.: Ikeas 1 Euro Apartment
24 Min.Ab 12
Für einen Euro im Monat ein eigenes Apartment zu bewohnen, das gibt's tatsächlich - sogar in einer Welt-Metropole. Möglich macht das der schwedische Möbelhändler Ikea. Für nicht einmal einen Euro im Monat, vermietet der Konzern Tiny Wohnungen in Tokio. Diese sind keine zehn qm - dafür besitzen sie aber eine kompakte und clever eingerichtete Ausstattung, bei der es an nichts fehlt. "Galileo" hat sich vor Ort erkundigt, was es mit dieser unglaublichen Aktion auf sich hat.
