Galileo
Thema u. a.: Tödliche Modetrends
11 Min.Ab 12
Absurde Modetrends, über die man nur den Kopf schütteln kann, gab es schon in der Vergangenheit. Aus welchen Gründen sind diverse Mode-Faux-Pas für Todesfälle verantwortlich gewesen und was ist eigentlich ein "Vatermörder"? Die "Galileo"-Hosts Maike Greine und Christoph Karrasch tauchen in die historische Modewelt ein und erfahren dabei, dass einige Modeerscheinungen nicht nur schön oder hässlich, sondern manchmal auch ganz schön gefährlich waren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen