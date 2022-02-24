Thema u. a.: EMeM FreiheitsfondsJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 24.02.2022: Thema u. a.: EMeM Freiheitsfonds
29 Min.Folge vom 24.02.2022Ab 12
Mehrere tausend Menschen sitzen hinter Gittern. Das nicht etwa wegen Mordes oder Diebstahl, sondern wegen Schwarzfahrens! Arne Semsrott hat es sich zur Mission gemacht, diese Inhaftierten aus dem Gefängnis freizukaufen. Dafür hat er schon fast eine Viertelmillion Euro ausgegeben. "Galileo" trifft ihn und fragt nach: Was treibt ihn an, so viel Geld für ihm vollkommen fremde Menschen auszugeben?
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen