Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Thema u. a.: EMeM Freiheitsfonds

ProSiebenFolge vom 24.02.2022
Thema u. a.: EMeM Freiheitsfonds

Thema u. a.: EMeM FreiheitsfondsJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 24.02.2022: Thema u. a.: EMeM Freiheitsfonds

29 Min.Folge vom 24.02.2022Ab 12

Mehrere tausend Menschen sitzen hinter Gittern. Das nicht etwa wegen Mordes oder Diebstahl, sondern wegen Schwarzfahrens! Arne Semsrott hat es sich zur Mission gemacht, diese Inhaftierten aus dem Gefängnis freizukaufen. Dafür hat er schon fast eine Viertelmillion Euro ausgegeben. "Galileo" trifft ihn und fragt nach: Was treibt ihn an, so viel Geld für ihm vollkommen fremde Menschen auszugeben?

Alle verfügbaren Folgen