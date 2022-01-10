Thema u. a.: Gekonnt statt gepatztJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 10.01.2022: Thema u. a.: Gekonnt statt gepatzt
16 Min.Folge vom 10.01.2022Ab 12
Traumstrände, exotisches Essen und Bewohner:innen mit einladendem Lächeln: Thailand gehört zu den beliebtesten Fernreisezielen der Deutschen. Doch in der thailändischen Kultur warten einige Fettnäpfchen und peinliche Pannen. Wie gut ist dein Thailand-Wissen? Rate mit am interaktiven Montag bei "Galileo".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen