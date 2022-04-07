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Galileo

Thema u. a.: Spielhäuser für Superreiche

ProSiebenFolge vom 07.04.2022
Thema u. a.: Spielhäuser für Superreiche

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Galileo

Folge vom 07.04.2022: Thema u. a.: Spielhäuser für Superreiche

27 Min.Folge vom 07.04.2022Ab 12

Für den stolzen Preis von einer halben Million Dollar kann man bei Audrey und Tyson Leavitt ein Spielhaus für Kinder kaufen - inklusive Lieferung in den heimischen Garten. In Handarbeit entstehen Märchenschlösser mit eigenem Tanz-Saal, Rutschen und Schaukeln. Wie lassen die Leavitts die Träume ihrer kleinen Kunden Realität werden? Und wie haben sie aus einem Heimwerker-Projekt ein erfolgreiches Business aufgebaut? "Galileo" hat es herausgefunden.

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