Thema u. a.: Spielhäuser für SuperreicheJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 07.04.2022: Thema u. a.: Spielhäuser für Superreiche
27 Min.Folge vom 07.04.2022Ab 12
Für den stolzen Preis von einer halben Million Dollar kann man bei Audrey und Tyson Leavitt ein Spielhaus für Kinder kaufen - inklusive Lieferung in den heimischen Garten. In Handarbeit entstehen Märchenschlösser mit eigenem Tanz-Saal, Rutschen und Schaukeln. Wie lassen die Leavitts die Träume ihrer kleinen Kunden Realität werden? Und wie haben sie aus einem Heimwerker-Projekt ein erfolgreiches Business aufgebaut? "Galileo" hat es herausgefunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen