Thema u. a.: E-Bike DiebstahlsicherungJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 11.04.2022: Thema u. a.: E-Bike Diebstahlsicherung
37 Min.Folge vom 11.04.2022Ab 12
E-Bikes boomen nicht nur im Verkauf, auch immer mehr Dieb:innen haben es auf die elektrischen Fahrräder abgesehen. Welche Möglichkeiten gibt es, solch einem Diebstahl vorzubeugen? Wie schließt man sein Rad am sichersten ab? Was sind die Vorteile eines GPS-Trackers? Was ist im Falle eines Diebstahls erlaubt? "Galileo" liefert Tipps zur E-Bike-Sicherheit.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
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