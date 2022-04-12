Thema u. a.: Gebrüder KlitschkoJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 12.04.2022: Thema u. a.: Gebrüder Klitschko
15 Min.Folge vom 12.04.2022Ab 12
Wladimir und Vitali Klitschko sind nicht nur Symbolfiguren im Boxen, sie sind auch zum Symbol des Widerstands in der Ukraine geworden. Die Klitschkos unterstützen die ukrainische Bevölkerung und kämpfen für den Frieden. Wie genau sah ihr Weg vom Boxring in die ukrainische Politik aus? "Galileo" hat mit Journalist:innen, Bekannten und Weggefährt:innen gesprochen und erzählt die Geschichte der ehemaligen Boxweltmeister, die ihrem Heimatland, der Ukraine, immer treu geblieben sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen