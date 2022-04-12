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Galileo

Thema u. a.: Gebrüder Klitschko

ProSiebenFolge vom 12.04.2022
Thema u. a.: Gebrüder Klitschko

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Galileo

Folge vom 12.04.2022: Thema u. a.: Gebrüder Klitschko

15 Min.Folge vom 12.04.2022Ab 12

Wladimir und Vitali Klitschko sind nicht nur Symbolfiguren im Boxen, sie sind auch zum Symbol des Widerstands in der Ukraine geworden. Die Klitschkos unterstützen die ukrainische Bevölkerung und kämpfen für den Frieden. Wie genau sah ihr Weg vom Boxring in die ukrainische Politik aus? "Galileo" hat mit Journalist:innen, Bekannten und Weggefährt:innen gesprochen und erzählt die Geschichte der ehemaligen Boxweltmeister, die ihrem Heimatland, der Ukraine, immer treu geblieben sind.

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