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Galileo

Thema u. a.: 1 Prozent Luxusautos für Kids

ProSiebenFolge vom 13.04.2022
Thema u. a.: 1 Prozent Luxusautos für Kids

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Galileo

Folge vom 13.04.2022: Thema u. a.: 1 Prozent Luxusautos für Kids

38 Min.Folge vom 13.04.2022Ab 12

Einen Sportwagen fahren, der so aussieht wie von den Großen - davon träumen viele Kinder. In der Realität wird dieser nur für "Rich-Kids" wahr. Sie flitzen schon im Kindesalter in eigenen Luxusautos herum. Diese sind zwar nur Miniversionen der eigentlichen Modelle, aber originalgetreu und ganz schön teuer. Möglich macht das eine Firma aus Vietnam. "Galileo" hat mit dem Gründerehepaar James Mac Lachlan und Ly Phan gesprochen.

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