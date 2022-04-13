Thema u. a.: 1 Prozent Luxusautos für KidsJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 13.04.2022: Thema u. a.: 1 Prozent Luxusautos für Kids
38 Min.Folge vom 13.04.2022Ab 12
Einen Sportwagen fahren, der so aussieht wie von den Großen - davon träumen viele Kinder. In der Realität wird dieser nur für "Rich-Kids" wahr. Sie flitzen schon im Kindesalter in eigenen Luxusautos herum. Diese sind zwar nur Miniversionen der eigentlichen Modelle, aber originalgetreu und ganz schön teuer. Möglich macht das eine Firma aus Vietnam. "Galileo" hat mit dem Gründerehepaar James Mac Lachlan und Ly Phan gesprochen.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc
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