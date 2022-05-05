Thema u. a.: Schlösser für HaustiereJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 05.05.2022: Thema u. a.: Schlösser für Haustiere
26 Min.Folge vom 05.05.2022Ab 12
Handgemacht aus hochwertigem Material und mit Designermöbeln ausgestattet - Alejandro und Sara Pijuan bauen Luxushütten für die Wauwaus der Wohlhabenden. Aber wie viel kostet so eine Luxushundehütte? Und wie kamen die beiden auf die Idee? "Galileo" war in Los Angeles und hat einen Blick in die Werkstatt der Traumhütten für Haustiere geworfen.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen