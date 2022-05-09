Thema u. a.: Rezepte gegen WohnungsnotJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 09.05.2022: Thema u. a.: Rezepte gegen Wohnungsnot
32 Min.Folge vom 09.05.2022Ab 12
Geeigneten Wohnraum zu finden ist vor allem in Großstädten ein bekanntes Problem. Auch, weil die Menschen immer mehr Wohnraum für sich beanspruchen. Nun stoßen auch Mittel- und Kleinstädte in Deutschland an ihre Grenzen - Wohnraum muss schnell her. "Galileo" hat sechs innovative Konzepte unter die Lupe genommen und zeigt, wie Not erfinderisch macht.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen