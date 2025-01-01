Galileo
Thema u. a.: Dome Home
28 Min.Ab 12
"Galileo" war schon in vielen außergewöhnlichen Häusern zu Besuch - aber das hier ist neu: In Toronto steht ein 2.600 Quadratmeter großes Kuppelhaus - und zwar unter der Erde. Hier wohnt Familie Lishman, die sich ein Leben in einem normalen Haus nicht mehr vorstellen kann. "Galileo" hat die Familie und ihre skurrile Behausung in Toronto besucht.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
