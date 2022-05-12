Thema u. a.: Galileo fährt hin: Schiefe HochhausreiheJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 12.05.2022: Thema u. a.: Galileo fährt hin: Schiefe Hochhausreihe
39 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 12
In Deutschland meckert man schon über schiefe Dielen in einer Altbauwohnung. Aber es geht deutlich krasser! Im brasilianischen Santos steht das wohl schiefste Hochhaus der Welt. Doch seine mehr als 100 Wohnparteien sind stolz auf ihr "Torto". "Galileo" ist nach Santos gereist und erfährt, wie es sich mit einer solchen Schräge lebt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc
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