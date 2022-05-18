Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Thema u. a.: Galileo fährt hin: Gorilla Schützer

ProSiebenFolge vom 18.05.2022
Thema u. a.: Galileo fährt hin: Gorilla Schützer

Thema u. a.: Galileo fährt hin: Gorilla SchützerJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 18.05.2022: Thema u. a.: Galileo fährt hin: Gorilla Schützer

42 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12

Sie leben im dichten Dschungel, sind nahe Verwandte der Menschen und leider vom Aussterben bedroht: die Berggorillas. "Galileo"-Reporter Vincent Dehler fährt nach Ruanda in Ostafrika und trifft eine der führenden Gorillaforscher:innen des "Dian Fossey Gorilla Fund". "Galileo" begleitet die Forscherin und Gorillabeschützerin bei der Arbeit. Dabei erklärt sie, warum man die seltenen Tiere erst verstehen muss, um sie effektiv schützen zu können.

Alle verfügbaren Folgen