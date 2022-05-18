Thema u. a.: Galileo fährt hin: Gorilla SchützerJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 18.05.2022: Thema u. a.: Galileo fährt hin: Gorilla Schützer
42 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12
Sie leben im dichten Dschungel, sind nahe Verwandte der Menschen und leider vom Aussterben bedroht: die Berggorillas. "Galileo"-Reporter Vincent Dehler fährt nach Ruanda in Ostafrika und trifft eine der führenden Gorillaforscher:innen des "Dian Fossey Gorilla Fund". "Galileo" begleitet die Forscherin und Gorillabeschützerin bei der Arbeit. Dabei erklärt sie, warum man die seltenen Tiere erst verstehen muss, um sie effektiv schützen zu können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen