Donald Trumps AbschiebepolitikJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 07.10.2025: Donald Trumps Abschiebepolitik
30 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 7. Oktober 2025: Trumps neue Abschiebemaschine: Wer ist noch sicher? // Faszination Falkirk Wheel: Wie ein schottisches Schiffshebewerk Boote fliegen lässt // Stranger than Fiction: Überleben in der Arktis
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen