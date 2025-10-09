Wenn eine Stadt umzieht: Kiruna on the roadJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.10.2025: Wenn eine Stadt umzieht: Kiruna on the road
Themen der Sendung vom 9. Oktober 2025: Das Geschäft mit der Miete: Wer verdient daran? // Kiruna: Eine Stadt zieht um // Crazy Haarkunst aus China: Wenn der Friseur zum Bildhauer wird // Farbexplosion im Schlaf: Träumt der Oktopus?
