Folge vom 14.10.2025: Der rollende Retter der Charité
Themen der Sendung vom 14. Oktober 2025: Die Rückkehr zum Bargeld // Der fliegende Cop von Baltimore: Über den Wolken der Kriminalität // Kleinwüchsiger Notarzt in der Charité: Wie geht das?
