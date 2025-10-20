Vom Müllhaus zum Millionentraum: Deutsche Hausflipper räumen in Las Vegas auf!Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 20.10.2025: Vom Müllhaus zum Millionentraum: Deutsche Hausflipper räumen in Las Vegas auf!
42 Min. Ab 12
Themen der Sendung vom 20. Oktober: 10 Fragen an Englands raffiniertesten Diamantendieb // American Dream: Müllhäuser, Methküchen, Mega-Deals: Ein Deutscher krempelt Vegas um // Die Queen of 3D: Make-Up Artist Mimi Choi // Snack Fact: Zerstören Mikrowellen wichtige Nährstoffe?
