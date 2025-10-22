Von der Werft ins Wohlfühlparadies: Das Container-Hotel 2.0Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 22.10.2025: Von der Werft ins Wohlfühlparadies: Das Container-Hotel 2.0
32 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 22. Oktober 2025: Glühbirne statt Maniküre: Chinas Service-Wahnsinn // Kein Personal und winzige Zimmer: Wie dieser Mann die Hotelbranche revolutioniert // Chinas XXL-Raclette: Ein Tisch, 40 Leute! // Der Mann, der Feuer zähmt: Fisch grillen mit bloßen Händen
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen