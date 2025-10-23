Wohnen im Schaufenster: Leben in der Shopping MallJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 23.10.2025: Wohnen im Schaufenster: Leben in der Shopping Mall
47 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 23. Oktober 2025: Aktualität: Zwischenfall bei Bundeswehr-Übung // Chinas Rekordbrücke wird zum Freizeitpark // Im Einsatz für den Frieden: Deutsche Blauhelme bei der UN // Anders Leben: Wohnen in einer Shopping Mall // Mehr Muskeln durch Kollagen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen