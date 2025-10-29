Flauschige Wärme-Wunder: Worauf es bei Fleece-Jacken ankommtJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 29.10.2025: Flauschige Wärme-Wunder: Worauf es bei Fleece-Jacken ankommt
25 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 29. Oktober 2025: Second-Hand-Urlaub: Reporter Matthias checkt recycelte Schnäppchenreisen // Essen auf rasanten Rädern: Reporter Robert testet Chinas Hoverboard-Restaurant // Leicht aber warm: So entstehen Fleecejacken
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen