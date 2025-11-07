Galileo
Folge vom 07.11.2025: Das K-Pop Internat
44 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 7. November 2025: KI bucht, ich fliege - genial oder Katastrophe? // 14 Stunden Training, null Freizeit - der Preis für den K-Pop-Traum // Schoki mit Gemüse - der nächste große Hype im Süßregal? // Stranger than Fiction: 82 Jahre - und nie eine Frau gesehen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen