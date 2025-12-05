Hangzhou - Leben als Deutscher im Silicon Valley ChinasJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 05.12.2025: Hangzhou - Leben als Deutscher im Silicon Valley Chinas
Folge vom 05.12.2025
Themen der Sendung vom 5. Dezember 2025: Das Silicon Valley von China: wie lebt es sich als Deutscher in Hangzhou? // Inside Christie's: Wo ein Hammerschlag über Millionen entscheidet // Leben auf einem Kriegsschiff // 100 Sekunden: Nikolaus
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
12
