Das größte Eis-Festival der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 29.12.2025: Das größte Eis-Festival der Welt
49 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Es sieht aus, wie eine eisige Film-Kulisse, aber in China gibt es ein echtes mega-großes Winterwunderland. Es ist das größte Eis-Festival der Welt. Künstler aus aller Welt errichten bei -35 Grad einzigartige Paläste, Schlösser und 10 Meter hohe Schneeskulpturen. Und damit ziehen sie jährlich knapp 18 Mio. Menschen an - auch uns von "Galileo".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen