Folge vom 30.12.2025: So machen Milliardäre Urlaub
30 Min. Ab 12
Wieviel hat Ihr letzter Urlaub so gekostet? Tausend Euro? Zweitausend? Dreitausend? Also auf jeden Fall nicht eine halbe Million, oder? Es gibt tatsächlich Menschen, die soviel Geld für ihre Ferien ausgeben. Wir hatten die Gelegenheit, Milliardäre bei ihrem Luxus-Urlaub zu begleiten. Und wir haben ihnen ein paar sehr direkte Fragen gestellt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
