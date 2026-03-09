Der Van Gogh-Coup: Vom Millionen-Dieb zum Kunst-RetterJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 09.03.2026: Der Van Gogh-Coup: Vom Millionen-Dieb zum Kunst-Retter
49 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Octave Durham stahl 2002 zwei wertvolle Van Gogh Gemälde aus dem Amsterdamer Museum - ein Millionenraub, der weltweit für Schlagzeilen sorgte. In einem exklusiven Verhör mit "Galileo"-Reporter Jan Stremmel erzählt der ehemalige Meisterdieb, wie er in eines der meistgesicherten Museen einbrach, seine Beute an die italienische Mafia verkaufte und wie ein einziges Haar seine Flucht jäh beendete.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen