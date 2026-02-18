Gamer By Heart
Folge 8: Traumjob: Indie-Studio
83 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Wie ist es eigentlich, in einem Indie Studio zu arbeiten? Ist es so wholesome, wie alle aus der Branche sagen? Ich hatte die Ehre, Hanna Scheck von Paintbucket Games genau dazu zu befragen. Sie ist seit ihrem Studium beim Indie Studio Paintbucket Games dabei und weiß aus erster Hand, wie es ist, in kleinen Teams an Videospielen zu arbeiten. Für mich geht auch ein kleiner Traum in Erfüllung: Ich darf sie zu einem meiner Spielelieblinge ausquetschen: Zu "The Darkest Files".
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Gamer By Heart
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Talk?Now!