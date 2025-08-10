Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 29vom 10.08.2025
17 Min.Folge vom 10.08.2025

Wie ist es als Kind aufzuwachsen ohne ein fixes Zuhause. Eine Wohnung, ein Haus, eine Schule mit Freundinnen und Freunden. Um das rauszufinden, besucht Esther Ashanti. Sie tourt mit ihrer Mama und dem Zirkus durch Europa. Wie ist das wenn das eigene Zuhause Räder hat? Außerdem besucht Esther Joana. Bis sie Jugendliche war, hat sie mit ihren Eltern jeweils ein halbes Jahr in Oberösterreich gelebt und ein halbes Jahr in Kolumbien. Wie war es für sie in zwei so unterschiedlichen Welten aufzuwachsen? Bildquelle: ORF

