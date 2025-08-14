Garfield: Garfield, der Pirat - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 28: Garfield: Garfield, der Pirat - Teil 2
14 Min.Folge vom 14.08.2025
Captain Garfield und Admiral Nermal stellen zu ihrem Erstaunen fest, dass sie auf der einsamen Insel nicht ganz so einsam sind, denn ein Einsiedler namens Sir Jon lebt schon seit einiger Zeit auf dem Eiland. Auf der Suche nach dem fantastischen Füllhorn verirrte er sich einst auf die Insel. Garfield und Nermal wollen nun auch nach dem Füllhorn suchen, doch Sir Jon hat leider nur ein Drittel der Schatzkarte. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Garfield Staffel 4
