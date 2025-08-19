Garfield: Die Bulldogge des BösenJetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 33: Garfield: Die Bulldogge des Bösen
13 Min.Folge vom 19.08.2025
Garfield hat einen Riecher für Essen, und kann es sogar von weiten Entfernungen erschnüffeln. Er folgt seiner Nase, die ihn zu einer frisch gebackenen Torte führt. Sie steht zum Auskühlen am Fensterbrett und wartet geradezu auf Garfield. Doch eine gefährlich aussehende Bulldogge schläft direkt neben dem Fenster. Garfield weiß, er begibt sich in verbotenes Territorium, doch er kann einfach nicht widerstehen… Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
