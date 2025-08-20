Zum Inhalt springenBarrierefrei
Garfield Staffel 4

Garfield: Der Lasagne-Baum - Teil 2

ORF KidsStaffel 1Folge 36vom 20.08.2025
Garfield: Der Lasagne-Baum - Teil 2

Garfield Staffel 4

Folge 36: Garfield: Der Lasagne-Baum - Teil 2

14 Min.Folge vom 20.08.2025

Seine Widersacher arbeiten weiter hart daran, Vito und sein Restaurant zu sabotieren. Sie bearbeiten Vitos Pizzalieferwagen, um sein Geschäft noch mehr einzuschränken. Ohne Lieferwagen und ohne Kunden hält Vito nichts mehr in der Stadt. Da wird im Fernsehen ein besonderer Baum in Italien gezeigt, auf dem Lasagne wächst! Vito und Garfield träumen davon, das wunderbare Gewächst mit eigenen Augen zu sehen. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

