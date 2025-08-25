Zum Inhalt springenBarrierefrei
Garfield: Abenteuer Wildnis - Teil 4

ORF KidsStaffel 1Folge 43vom 25.08.2025
14 Min.Folge vom 25.08.2025

Jon wird klar, dass er seine Haustiere aus Versehen in der Wildnis zurückgelassen hat. Er fährt sofort zurück zum Campingplatz, um Garfield, Odie und Nermal nach Hause zu bringen, doch die sind schon längst weitergezogen. Auf ihrer Odyssee plagt die drei Vierbeiner jedoch der Hunger, also wollen sie es unbedingt nach Hause schaffen, bevor es dunkel wird. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

