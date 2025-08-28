Garfield: Garfield, das StinktierJetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 49: Garfield: Garfield, das Stinktier
13 Min.Folge vom 28.08.2025
Stinktieralarm in der Stadt! Garfield lässt sich von den Nachrichten inspirieren und färbt sein Fell schwarz mit einem weißen Steifen am Rücken, um als Stinktier durchzugehen. So will er Nermal verjagen, der für seinen anstehenden Schönheitswettbewerb gut aussehen und riechen muss. Dass er in seiner Verkleidung auch viel Essen stehlen kann, ist ein willkommener Bonus für den frechen Kater. Bildquelle:ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
