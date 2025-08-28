Zum Inhalt springenBarrierefrei
Garfield Staffel 4 Folge 50 vom 28.08.2025
13 Min. Folge vom 28.08.2025

Jon ist heute unterwegs, also haben Garfield und Odie sturmfrei! Für Garfield bedeutet das: So viel essen wie er kann, durch das Haus skaten, und schamlos den ganzen Tag auf der Couch verbringen. Odie vermisst jedoch sein Herrchen. Er jault und jault, was Garfield beim Faulenzen nervt. Da hat er die Idee, einfach eine Jon-Puppe zu basteln, damit Odie ihn nicht mehr vermissen muss. Ob das gut geht?

