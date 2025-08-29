Garfield: RollenwechselJetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 51: Garfield: Rollenwechsel
13 Min.Folge vom 29.08.2025
Der Hund Renfrew nervt die ganze Nachbarschaft , weil er sich ständig über alles beschwert. Besonders stört ihn, dass es Katzen angeblich besser haben als Hunde. Garfield ist irgendwann so genervt von seinem Gesuder, dass er beschließt, Renfrew zu zeigen, wie es ist, als Katze zu leben. Nach einigen Trainingseinheiten kann Renfrew dann sein neues Leben als Katze beginnen. Aber bald muss er feststellen, dass sein Dasein als Hund doch auch gewissen Vorteile hatte, die er nun vermisst ... Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0