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Garfield Staffel 4

Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 3

ORF KidsStaffel 4Folge 24vom 12.08.2025
Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 3

Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 3Jetzt kostenlos streamen

Garfield Staffel 4

Folge 24: Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 3

14 Min.Folge vom 12.08.2025

Die Dreharbeiten des Westernfilms gehen fleißig weiter und Garfield findet sich bei einem Duell mit dem gefährlichsten Kater im ganzen Ort wieder. Dieses soll allen Bewohnern zeigen, wer von den beiden der Mächtigere ist. Garfield hat jedoch Glück, denn bei dem Wettkampf handelt sich nämlich um ein Lasagne-Wettessen. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

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