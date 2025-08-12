Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 3Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 24: Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 3
14 Min.Folge vom 12.08.2025
Die Dreharbeiten des Westernfilms gehen fleißig weiter und Garfield findet sich bei einem Duell mit dem gefährlichsten Kater im ganzen Ort wieder. Dieses soll allen Bewohnern zeigen, wer von den beiden der Mächtigere ist. Garfield hat jedoch Glück, denn bei dem Wettkampf handelt sich nämlich um ein Lasagne-Wettessen. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
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