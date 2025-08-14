Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 4Folge 27vom 14.08.2025
Garfield ist ein gefürchteter Pirat. Er und seine Mannschaft kapern andere Schiffe nach Belieben. Er hat es nicht auf Gold oder das Schiff selbst abgesehen, sondern auf ihren Lasagneproviant. Er wird auf allen Weltmeeren gefürchtet und stiehlt Unmengen an Lasagne, sodass die Herrscherin Admiral Nermal beauftragt, Garfield und seine Mannschaft zu schnappen und einzusperren. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

