Garfield: Garfield, der Pirat - Teil 3Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 29: Garfield: Garfield, der Pirat - Teil 3
14 Min.Folge vom 16.08.2025
Auf dem gekaperten Schiff von Captain Garfield und seiner Bande befindet sich bereits eine Piratin. Liverpool Liz ist nicht bereit, das Schiff herzugeben. Sie schließen sich also widerwillig zusammen, um nach der Schatzkarte zum fantastischen Füllhorn zu suchen. Sir Jon ist von der gefährlichen Piratin sehr angetan, doch Liverpool Liz hütet ein Geheimnis um ihre wahre Identität. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
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Garfield Staffel 4
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