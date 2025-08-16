Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Garfield Staffel 4

Garfield: Garfield, der Pirat - Teil 3

ORF KidsStaffel 4Folge 29vom 16.08.2025
Garfield: Garfield, der Pirat - Teil 3

Garfield: Garfield, der Pirat - Teil 3Jetzt kostenlos streamen

Garfield Staffel 4

Folge 29: Garfield: Garfield, der Pirat - Teil 3

14 Min.Folge vom 16.08.2025

Auf dem gekaperten Schiff von Captain Garfield und seiner Bande befindet sich bereits eine Piratin. Liverpool Liz ist nicht bereit, das Schiff herzugeben. Sie schließen sich also widerwillig zusammen, um nach der Schatzkarte zum fantastischen Füllhorn zu suchen. Sir Jon ist von der gefährlichen Piratin sehr angetan, doch Liverpool Liz hütet ein Geheimnis um ihre wahre Identität. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Garfield Staffel 4
ORF Kids
Garfield Staffel 4

Garfield Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen