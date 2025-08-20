Garfield: Der Lasagne-Baum - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 36: Garfield: Der Lasagne-Baum - Teil 2
14 Min.Folge vom 20.08.2025
Seine Widersacher arbeiten weiter hart daran, Vito und sein Restaurant zu sabotieren. Sie bearbeiten Vitos Pizzalieferwagen, um sein Geschäft noch mehr einzuschränken. Ohne Lieferwagen und ohne Kunden hält Vito nichts mehr in der Stadt. Da wird im Fernsehen ein besonderer Baum in Italien gezeigt, auf dem Lasagne wächst! Vito und Garfield träumen davon, das wunderbare Gewächst mit eigenen Augen zu sehen. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
