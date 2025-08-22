Garfield: Abenteuer Wildnis - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 40: Garfield: Abenteuer Wildnis - Teil 1
14 Min.Folge vom 22.08.2025
Heute haben Garfield, Odie und Jon einen Ausflug in die Wildnis vor. Sie gehen Campen. Als wäre das für den Stubentiger nicht schon schlimm genug, kommen auch noch die anstrengenden Zwillinge, Minerva und Drusilla, Jons Nichten, und der arrogante Kater Nermal mit. Garfield wünscht sich sehnlichst seine gemütliche Couch und Kabelfernsehen zurück! Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
